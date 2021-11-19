Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi, 7 sığınak imha edildi | Video

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Tunceli’nin Mazgirt ve Hozat ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait 7 sığınak imha edildi. Sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Mazgirt ve Hozat ilçeleri kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 sığınağın imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sığınaklar içerisinde 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 76 adet Kalaşnikof mühimmatı, 15 kilogram amonyum nitrat, 3 adet büyük tüp, 16 adet pil bloğu 1 adet akü, 2 adet radyo, 2 adet el feneri, 2 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 30 metre su hortumu, 20 metre elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 1 adet ana imla hattı, 1 adet küçük tüp, 1 adet akım ölçer, 2 adet el telsizi, 1 adet ocak, 32 çift ayakkabı, 1 adet DVD oynatıcı, 10 kilogram çay, 15 kilogram fasulye, 10 kilogram pirinç, 5 kilogram salça, 5 litre sıvı yağ, 5 kilogram bulgur, 30 kilogram tuz, 1 adet balta, 2 adet kazma, 1 adet kürek, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.