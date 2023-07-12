Video Haber Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına böyle daldı: 2 ölü | Video
Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına böyle daldı: 2 ölü | Video

Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına böyle daldı: 2 ölü | Video

12.07.2023 | 01:16

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yaşanan trafik kazasında tur midibüsünün çarptığı Çekya uyruklu 2 kadın turist olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında yolda aydınlatmaların ve trafik ışıklarının yanmadığı, tur midibüsünün de aşırı hızlı olduğu bildirildi. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kazada yaşamlarını yitiren Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli turistlerin Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları bildirildi.

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