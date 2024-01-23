Video Haber Turgut Altınok: "Ankara'da artık "yavaş" yıllara son vereceğiz" | Video
Turgut Altınok:

Turgut Altınok: "Ankara'da artık "yavaş" yıllara son vereceğiz" | Video

23.01.2024 | 16:07

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara milletvekilleri ile birlikte AK Parti Yenimahalle teşkilatıyla buluştu. Turgut Altınok, "Ankara'da artık 'yavaş' yıllara son vereceğiz. Ankara'da 'ok' gibi hizmet dönemini ve Ankara'mızın altın çağını hep beraber başlatacak mıyız?" dedi.

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