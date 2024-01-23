Turgut Altınok: "Ankara'da artık "yavaş" yıllara son vereceğiz" | Video

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara milletvekilleri ile birlikte AK Parti Yenimahalle teşkilatıyla buluştu. Turgut Altınok, "Ankara'da artık 'yavaş' yıllara son vereceğiz. Ankara'da 'ok' gibi hizmet dönemini ve Ankara'mızın altın çağını hep beraber başlatacak mıyız?" dedi.