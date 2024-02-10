Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a centilmenlik dersi!
Mansur Yavaş, geçtiğimiz gün Turgut Altınok’un afişlerini Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından toplatmıştı. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş’ın tüm engellemelerine rağmen örnek bir hareketle CHP’nin seçim bürosunu ziyaret etti. Altınok seçimin “parti yarışı değil, hizmet yarışı olduğuna” dikkat çekti.
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