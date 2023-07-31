Video Haber Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı | Video
Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı | Video

Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı | Video

31.07.2023 | 10:48

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 2023 yılı ilk 6 ay verilerini paylaşıyor. Ersoy, "Yılın ilk altı ayında yabancı ziyaretçi sayısı 17,5 artışla 22 milyon 945 bin oldu. Gelirler yüzde 27'lik artışla 21,7 milyar dolara yükseldi." dedi.

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