Türk askerine katil diyen Hacer Foggo CHP listesinde | Video
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, CHP'den vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin arasında yer aldı. Foggo, hendek operasyonları sırasında bölgeden teröristleri temizlemeye çalışan Türk askerinin çocukları öldürdüğü iftirasını atmıştı.
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