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Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri’nden AB’ye işbirliği mesajı | Video

Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri’nden AB’ye işbirliği mesajı | Video

04.07.2023 | 12:25

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Avrupa Birliği (AB) ile yapıcı bir işbirliği kurulması için çalışacağını söyledi.

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Türkiye'nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen resepsiyonda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu üyeleri ile buluştu. Brüksel'de görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ile gazetecilerin katıldığı resepsiyonda konuşan Genel Sekreter Ömüraliyev, TDT ile AB arasında mevcut ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini, bu amaçla daha yoğun bir mesai harcayarak bu ilişkinin sağlam bir zemine oturması için çalışacağını söyledi.

TDT Genel Sekreteri konuşmasında, "AB kurumlarını ziyaret eden ilk TDK Genel Sekreteri oldum. Bu ziyaret TDT'nin bölgesinde ve uluslararası alandaki artan siyasi rolünün göstergesidir. AB kurumlarının üye ülkelerimizle güçlü ilişkilerini sürdürmesinden memnuniyet duyuyorum. Türk dünyası ve Türk vizyonunun Brüksel'de pek çok dostu ve destekçisi bulunduğunun farkındayım" ifadelerini kullandı.

"AB, TÜRK DÜNYASI İLE DAHA YAPICI İLİŞKİLER GELİŞTİRMELİ"
Resepsiyona ev sahipliği yapan AB Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Faruk Kaymakçı ise yaptığı konuşmada, Türk varlığının sadece Orta Asya ve Anadolu'da değil, Balkanlar ve Avrupa'da da bir gerçek olduğunun altını çizdi. Kaymakçı konuşmasında, "TDT ülkeleri 1 trilyon euro GSMH'ya sahip, dünyanın geri kalanıyla da 800 milyar euroluk ticaret hacmi mevcut. Orta Asya ve Türk dünyası, Avrupa için özellikle ulaştırma, enerji gibi alanların yanı sıra barış ve istikrar için de önemlidir. Bu nedenle TDT'nin Brüksel'de daha fazla mevcudiyetinin olması, AB'nin TDT ile daha iyi ve yapısal ilişkiler geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oldukça samimi geçen resepsiyonda AB kurumlarından gelen davetliler ve TDT üye ülkelerinin büyükelçileri hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükelçi Faruk Kaymakçı'nın ev sahipliğinde uzun süre sohbet eden davetlilere Türk mutfağından ikramlar sunuldu.

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