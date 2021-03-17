Türk ekonomisinin başarısı İtalyan basınında | Video
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Dünya ekonomi piyasalarını altüst eden koronavirüs salgını, etkilerini sürdürüyor. Pandeminin vurduğu küresel piyasalardaki kriz devam ederken, Türkiye’nin bu süreçte kaydettiği ekonomik başarı grafiği, yabancı basından ses getirmeye devam ediyor. Daha önce başta Almanya olmak üzere dünyanın ileri gelen ekonomi platformları tarafından mercek altına alınan Türk ekonomisindeki büyümeye, bu kez de İtalyan basınında yer verildi. İtalyan Il Sole 24 Ore, Türkiye’nin koronavirüs pandemisinde kaydettiği büyümeye dair ayrıntılı bir analiz yayınladı.