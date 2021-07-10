Türk havacılık tarihinde rekor! NEB ile 13 saat 24 dakika uçtu

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BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kg) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi.