Türk havacılık tarihinde rekor! NEB ile 13 saat 24 dakika uçtu

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kg) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi.