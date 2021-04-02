Türk Sahil Güvenlik botundan Yunan sahil güvenliğine muhteşem müdahale kamerada!

Düzensiz göçmenleri Türk Karasularına itmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu’na Edremit Körfezi açıklarında Türk Sahil Güvenlik Botu müdahale etti. Yunan Sahil Güvenlik Botunu düzensiz göçmenleri geri itmesine engel olmak için manevra yapan Türk Sahil Güvenlik Botunun başarısı kameraya yansıdı. Yunan Sahil Güvenli Botu geri çekilmek zorunda kaldı.