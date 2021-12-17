Video Haber Türk SİHA'ları Fransız dergisinin manşetinde: 'Peynir ekmek gibi' satılıyor | Video
Türk SİHA'ları Fransız dergisinin manşetinde: 'Peynir ekmek gibi' satılıyor | Video

Türk SİHA'ları Fransız dergisinin manşetinde: 'Peynir ekmek gibi' satılıyor | Video

17.12.2021 | 00:14

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Fransız aylık ekonomi dergisi Capital, Türk SİHA'larını manşetine taşıdı. Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Afrika'da nüfuzunu artırdığını ve üretilen SİHA'ların 'Peynir ekmek gibi' satıldığına dikkat çekilen haberde, "Türkiye, ticaret ve iş birliğinden sonra Afrika'da savunma sektöründe gelişmek istiyor ve bu konuda SİHA'larına güveniyor." ifadeleri yer verildi.

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