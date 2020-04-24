Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan gururlandıran İstiklal Marşı paylaşımı | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiklerin İstiklal Marşı okuduğu anlara ait bir video paylaştı. 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı özel İstiklal Marşı videosu "Türkiye saat 21.00’de tek yürek oldu, Kahraman Mehmetçiklerimiz de görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu. Sn. Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız da Mehmetçiği yalnız bırakmadı. #23Nisan" başlığı ile paylaşıldı.