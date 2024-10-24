Video Haber Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatıyla terör inlerini yerle bir etti | Video
Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatıyla terör inlerini yerle bir etti | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatıyla terör inlerini yerle bir etti | Video

24.10.2024 | 12:34

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtının görüntülerini paylaştı.

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MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekâtlarının görüntülerini paylaştı. Harekatlarda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedefi başarıyla imha etti.

İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanıldığını belirten Milli Savunma Bakanlığı, "Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekâtlarımız devam edecektir" açıklamasında bulundu.

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