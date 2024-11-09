Video Haber Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin ensesinde: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin ensesinde: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin ensesinde: 13 terörist etkisiz hale getirildi

09.11.2024 | 13:45

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 13 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.
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