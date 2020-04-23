Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gururlandıran 23 Nisan paylaşımı! | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabı Twitter'dan 23 Nisan için özel bir klip yayınladı. Paylaşımının altına "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.