Video Haber Türk - Yunan gerilimi artar mı? Türkiye 'Navtex' ile ne mesaj verdi? | Video

Türk - Yunan gerilimi artar mı? Türkiye 'Navtex' ile ne mesaj verdi? | Video

Türk - Yunan gerilimi artar mı? Türkiye 'Navtex' ile ne mesaj verdi? | Video
27.07.2020 | 00:43

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Türkiye'nin Navtex ilan etmesinin ardından büyük bir telaşa kapılan Yunanistan, Meis Adası'nı bahane ederek Türkiye'nin Akdeniz'deki planını bertaraf etmek istemişti. Akdeniz'deki yüksek tansiyon devam ederken, olayla ilgili yeni gelişmeler merak ediliyor. Türkiye ''Navtex diplomasisi'' ile ne mesaj verdi? Uluslararası dengeler hangi yönde değişiyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Özden Zeynep Oktay A Haber'de Akdeniz konusunu değerlendirdi.

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