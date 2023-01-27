Türkiye ‘Ateş Kuşları’nı konuştu! Ateş Kuşları yeniden sokağa döndü: “Bizim evimiz beşimizin olduğu her yer” | Video

Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 3. Bölümüyle yoğun bir ilgi gördü. ‘Ateş Kuşları Mola Yeri’nde çıkan büyük yangının ardından yuvaları kül olan Ateş Kuşları, hayatlarına başladıkları noktaya yani, sokaklara geri döndüler.