Batılı ülkeler gerçekten hayallerde olduğu kadar sorunsuz ve güzel mi? İşte, Batı’nın görünmeyen sokakları... | Video
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ABD sokaklarında uyuşturucudan yürüyemeyenler, Fransa’da henüz 14 yaşında çete savaşına kurban gidenler ya da İsveç’te depresyondan çıkamayan gençler… Yurtdışında yaşamak aslında hayal ettiğiniz gibi değil mi? Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları 14. Bölümde, Batı’nın görünmeyen arka sokaklarını masaya yatırıyor.