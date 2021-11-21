Türkiye, Bulgaristan seçimleri için sandığa gitti | Video

Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar, bugün Bulgaristan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bir kez daha sandık başına gitti.

Bulgaristan'da 14 Kasım'da gerçekleştirilen seçimde ikinci tura kalmaya hak kazanan en çok oyu alan 2 cumhurbaşkanı adayı ve 2 cumhurbaşkanı yardımcısı adayı 5 yıl görevde kalmak için bugün tekrar yarışıyor.

Seçimlerin ikinci turunda yurt dışında ve Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına gitti. Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar 75. Yıl İlkokulu'nda kurulan sandıkta oylarını kullandı. Çifte vatandaşlık sahibi seçmenler bu akşam saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecekler.

"OY KULLANIRKEN YAŞADIĞIMIZ KÖTÜ GÜNLER AKLIMIZA GELDİ"

Çifte vatandaşlık hakkına sahip seçmen Sabriye Vatansever, "oyumuzu kullandık hayırlı olsun. Bulgaristan'da bulunduğumuz dönemde çok korktuğumuz günler aklımıza geldi"dedi. Bir başka seçmen Mahmut Vatansever de, Bulgaristan'da bulundukları dönemde isimlerinin dahi değiştirildiğini oy kullanırken o kötü günleri hatırladığını söyledi.