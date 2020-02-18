Video Haber Türkiye İdlib'teki drama kayıtsız kalmadı! Türkiye bölgedeki mazlumarlara yardım ediyor | Video

Türkiye İdlib'teki drama kayıtsız kalmadı! Türkiye bölgedeki mazlumarlara yardım ediyor | Video

Türkiye İdlib'teki drama kayıtsız kalmadı! Türkiye bölgedeki mazlumarlara yardım ediyor | Video
18.02.2020 | 15:23

AFAD İdlib'de savaş mağdurlarına yardım götürüyor. Türkiye'deki bölgedeki mazlumlara yardım etmeye devam ediyor. Bölgedeki bütün yardımlar AFAD üzerinden organize ediliyor. Son 6 gün içinde Türkiye sınırına yaklaşık 145.000 Suriyeli göç etti. Aralık ayından beri İdlib'te çalıştıklarını söyleyen 15 yaşam alanı oluşturan AFAD çizme, hijyen kolileri, gıda kolileri gibi dağıtımlarda bulunduklarını belirtti. A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak'a konuşan AFAD İdlib Afet Sorumlusu Ömer Akbaş'ın yürütükleri çalışmalar ve bölgedeki durum hakkında detaylar verdi.

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