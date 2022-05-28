Video Haber Türkiye rekoru metamfetamin'e 5 tutuklama | Video
Türkiye rekoru metamfetamin'e 5 tutuklama | Video

Türkiye rekoru metamfetamin'e 5 tutuklama | Video

28.05.2022 | 22:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İBB tepkilere rağmen iptal etmemişti… CHP-HDP el ele, Aynur Doğan konserinde! | Video 00:13
İBB tepkilere rağmen iptal etmemişti… CHP-HDP el ele, Aynur Doğan konserinde! | Video 28.05.2022 | 23:12
Türkiye rekoru metamfetamin’e 5 tutuklama | Video 04:12
Türkiye rekoru metamfetamin'e 5 tutuklama | Video 28.05.2022 | 22:01
TEKNOFEST’te atak helikopterlerinden gösteri | Video 01:50
TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden gösteri | Video 28.05.2022 | 21:11
Otomobil marketin manav tezgahına girdi | Video 01:19
Otomobil marketin manav tezgahına girdi | Video 28.05.2022 | 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti | Video 04:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti | Video 28.05.2022 | 18:23
Lavrov: Türkiye, Suriye’de olanlara kayıtsız kalamaz | Video 01:32
Lavrov: Türkiye, Suriye’de olanlara kayıtsız kalamaz | Video 28.05.2022 | 18:22
Başkan Erdoğan ve Aliyev Akıncı SİHA’yı imzaladı | Video 00:25
Başkan Erdoğan ve Aliyev Akıncı SİHA’yı imzaladı | Video 28.05.2022 | 17:10
Hasan Basri Yalçın | Yunanistan’ın çıkmazı 03:30
Hasan Basri Yalçın | Yunanistan'ın çıkmazı 28.05.2022 | 16:57
Mehmet Barlas | Atina kaşınıyor 01:51
Mehmet Barlas | Atina kaşınıyor 28.05.2022 | 16:54
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılacaksınız! | Video 00:20
Kemal Kılıçdaroğlu: "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılacaksınız!" | Video 28.05.2022 | 16:38
Burhanettin Duran | Son üç çıkışın anlamı 04:48
Burhanettin Duran | Son üç çıkışın anlamı 28.05.2022 | 15:56
Melih Altınok | 2023’te kimin kazanacağı bugünden belli mi? 02:45
Melih Altınok | 2023'te kimin kazanacağı bugünden belli mi? 28.05.2022 | 15:53
Aziz Sancar’dan TEKNOFEST etkinliğinde gençlere tavsiye: Her işte hep en iyi olmaya çalışın | Video 05:08
Aziz Sancar'dan TEKNOFEST etkinliğinde gençlere tavsiye: "Her işte hep en iyi olmaya çalışın" | Video 28.05.2022 | 15:09
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Selçuk Bayraktar’a övgü dolu sözler: Gençler için bir örnektir | Video 10:14
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: "Gençler için bir örnektir" | Video 28.05.2022 | 15:25
Vali Yerlikaya’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet | Video 01:44
Vali Yerlikaya'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet | Video 28.05.2022 | 14:58
Selçuk Bayraktar’dan Azerbaycan’daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesaj: Bize düşen durmadan çalışmaktır | Video 04:10
Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesaj: "Bize düşen durmadan çalışmaktır" | Video 28.05.2022 | 15:08
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te önemli açıklamalar: Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir | Video 22:01
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar: "Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir" | Video 28.05.2022 | 15:12
Mansur Yavaş ’Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz’ diyen HDP’li vatandaşa böyle destek verdi! | Video 00:23
Mansur Yavaş 'Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz' diyen HDP'li vatandaşa böyle destek verdi! | Video 28.05.2022 | 13:02
Ali Erbaş, Saraybosna’da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu | Video 05:35
Ali Erbaş, Saraybosna’da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu | Video 28.05.2022 | 12:53
Son Dakika: Başkan Erdoğan’ın operasyon sinyali ardından panikleyen YPG/PKK’lılar A Haber Drone’una ateş açtı! | Video 08:12
Son Dakika: Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ardından panikleyen YPG/PKK'lılar A Haber Drone'una ateş açtı! | Video 28.05.2022 | 12:11

Türkiye rekoru olarak tarihe geçen 1 ton 117 kilogram metamfetaminin ele geçirilmesi ile ilgili adliyeye sevk edilen İran uyruklu R.K. ve beraberindeki 4 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA