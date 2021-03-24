Video Haber Türkiye ve ABD'den Brüksel'de kritik görüşme sonrası Çavuşoğlu'ndan açıklamalar | Video

Türkiye ve ABD'den Brüksel'de kritik görüşme sonrası Çavuşoğlu'ndan açıklamalar | Video

Türkiye ve ABD'den Brüksel'de kritik görüşme sonrası Çavuşoğlu'ndan açıklamalar | Video
24.03.2021 | 15:15

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık" dedi. Çavuşoğlu ayrıca AB'nin oyalamaktan vazgeçip somut adım atması gerektiğini belirtti.

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