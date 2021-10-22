Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Türkiye ve Güney Kore arasında 2 anlaşma imzalandı | Video 22.10.2021 | 09:40
01:41
Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü 22.10.2021 | 09:27
04:38
Son dakika: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı! | Video 22.10.2021 | 00:52
00:29
01:19
01:16
06:16
Başkan Erdoğan'dan Baykar'a taziye ziyareti | Video 21.10.2021 | 20:48
27:41
02:27
Buzdolabı geri dönüşüm deposunda büyük yangın | Video 21.10.2021 | 17:56
01:48
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
02:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de kafede vatandaşlarla sohbet etti 21.10.2021 | 16:20
01:27
03:05
Haşmet Babaoğlu | Ne garip dünya! 21.10.2021 | 13:59
05:45
Yavuz Donat | Karikatürlü korona uyarısı 21.10.2021 | 13:56
04:48
Mahmut Övür | Güneştekin Kürtler ve Beyaz Türkler 21.10.2021 | 13:55
05:44
02:15
Mehmet Barlas | Irak ve Suriye’de harekât 21.10.2021 | 11:18
05:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
02:43
Engin Ardıç | Dank etti 21.10.2021 | 10:16
01:05
İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı | Video 21.10.2021 | 09:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile bir araya gelerek 2 anlaşmaya imza attı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Eui-Yog ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Eui-Yong, Türkiye ile Güney Kore arasında hazırlanan anlaşmaların imza törenine katıldı. Bu kapsamda Türkiye ile Güney Kore arasında "Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması" ve "Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasına" imza atıldı.