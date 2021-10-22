Video Haber Türkiye ve Güney Kore arasında 2 anlaşma imzalandı | Video
Türkiye ve Güney Kore arasında 2 anlaşma imzalandı | Video

Türkiye ve Güney Kore arasında 2 anlaşma imzalandı | Video

22.10.2021 | 09:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye ve Güney Kore arasında 2 anlaşma imzalandı | Video 02:01
Türkiye ve Güney Kore arasında 2 anlaşma imzalandı | Video 22.10.2021 | 09:40
Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü 01:41
Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü 22.10.2021 | 09:27
Son dakika: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı! | Video 04:38
Son dakika: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı! | Video 22.10.2021 | 00:52
Tuzla Belediyesi’nden anlamlı proje! Atık yağ biriktirene temizlik seti hediye | Video 00:29
Tuzla Belediyesi'nden anlamlı proje! Atık yağ biriktirene temizlik seti hediye | Video 21.10.2021 | 22:14
Tehdit ederek ihaleye fesat karıştırmışlardı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı... Suikast mermileri bulundu | Video 01:19
Tehdit ederek ihaleye fesat karıştırmışlardı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı... Suikast mermileri bulundu | Video 21.10.2021 | 21:25
Son dakika: 21 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 01:16
Son dakika: 21 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 21.10.2021 | 21:16
Başkan Erdoğan’dan Baykar’a taziye ziyareti | Video 06:16
Başkan Erdoğan'dan Baykar'a taziye ziyareti | Video 21.10.2021 | 20:48
Özlem Doğaner Avrupa’daki enerji krizini ve enflasyonun perde arkasını tek tek anlattı | Video 27:41
Özlem Doğaner Avrupa'daki enerji krizini ve enflasyonun perde arkasını tek tek anlattı | Video 21.10.2021 | 19:12
Buzdolabı geri dönüşüm deposunda büyük yangın | Video 02:27
Buzdolabı geri dönüşüm deposunda büyük yangın | Video 21.10.2021 | 17:56
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 01:48
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de kafede vatandaşlarla sohbet etti 02:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de kafede vatandaşlarla sohbet etti 21.10.2021 | 16:20
Bakan Akar, NATO Karargâhında NATO Daimi Temsilciliğini ve Türk Askerî Temsilciliğini ziyaret etti | Video 01:27
Bakan Akar, NATO Karargâhında NATO Daimi Temsilciliğini ve Türk Askerî Temsilciliğini ziyaret etti | Video 21.10.2021 | 14:56
Haşmet Babaoğlu | Ne garip dünya! 03:05
Haşmet Babaoğlu | Ne garip dünya! 21.10.2021 | 13:59
Yavuz Donat | Karikatürlü korona uyarısı 05:45
Yavuz Donat | Karikatürlü korona uyarısı 21.10.2021 | 13:56
Mahmut Övür | Güneştekin Kürtler ve Beyaz Türkler 04:48
Mahmut Övür | Güneştekin Kürtler ve Beyaz Türkler 21.10.2021 | 13:55
Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler 05:44
Yunan zulmüne bir yenisi daha eklendi: Aç susuz bıraktılar, sopa ve coplarla darp ettiler 21.10.2021 | 12:51
Mehmet Barlas | Irak ve Suriye’de harekât 02:15
Mehmet Barlas | Irak ve Suriye’de harekât 21.10.2021 | 11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yatırımcılara çağrı 05:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
Engin Ardıç | Dank etti 02:43
Engin Ardıç | Dank etti 21.10.2021 | 10:16
İzmir’de HDP ilçe başkanlarına gözaltı | Video 01:05
İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı | Video 21.10.2021 | 09:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile bir araya gelerek 2 anlaşmaya imza attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Eui-Yog ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Eui-Yong, Türkiye ile Güney Kore arasında hazırlanan anlaşmaların imza törenine katıldı. Bu kapsamda Türkiye ile Güney Kore arasında "Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması" ve "Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasına" imza atıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA