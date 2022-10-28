Türkiye Vizyonu'nun temelindeki eser ve hizmetler | Video

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Vizyon Belgesi’ni tüm kamuoyu ile paylaşacak. Peki Başkan Erdoğan, 20 yılı bulan hizmet döneminde hangi dev projelere imza attı. İşte kısaca hafızaları tazeleyen o görüntüler.