Video Haber Türkiye- Yunanistan sınırına dijital bariyer | Video

Türkiye- Yunanistan sınırına dijital bariyer | Video

Türkiye- Yunanistan sınırına dijital bariyer | Video
01.06.2021 | 00:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan ‘yeni normalleşme’ genelgesi! Detaylar belli oldu | Video 03:12
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan ‘yeni normalleşme’ genelgesi! Detaylar belli oldu | Video 01.06.2021 | 01:31
SON DAKİKA HABERİ: 'Salya' sorunu çözülüyor! Bakanlık Marmara Denizi için harekete geçti | Video 01:45
SON DAKİKA HABERİ: 'Salya' sorunu çözülüyor! Bakanlık Marmara Denizi için harekete geçti | Video 01.06.2021 | 00:49
Türkiye- Yunanistan sınırına dijital bariyer | Video 02:05
Türkiye- Yunanistan sınırına dijital bariyer | Video 01.06.2021 | 00:46
Milli Eğitim Bakanlığı: Telafi eğitimleri isteğe bağlı yapılacak | Video 00:40
Milli Eğitim Bakanlığı: Telafi eğitimleri isteğe bağlı yapılacak | Video 01.06.2021 | 00:08
YPG/PKK'lı teröristler, Münbiç'te sivil halka ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü... | Video 01:13
YPG/PKK'lı teröristler, Münbiç'te sivil halka ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü... | Video 31.05.2021 | 23:41
Yeni bir kumpas girişimi mi? 17-25 Aralık’ta yargı, 15 Temmuz’da cunta, şimdi de mafya... | Video 07:05
Yeni bir kumpas girişimi mi? 17-25 Aralık’ta yargı, 15 Temmuz’da cunta, şimdi de mafya... | Video 31.05.2021 | 23:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım: Hayatın tüm güzelliklerini sevdiklerimizle paylaşmak için kolları sıvıyoruz | Video 00:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım: Hayatın tüm güzelliklerini sevdiklerimizle paylaşmak için kolları sıvıyoruz | Video 31.05.2021 | 22:01
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını duyurdu | Video 27:28
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını duyurdu | Video 31.05.2021 | 20:44
Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs koronavirüs son durum tablosunu açıkladı! | Video 00:30
Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs koronavirüs son durum tablosunu açıkladı! | Video 31.05.2021 | 21:01
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması | Video 01:36
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması | Video 31.05.2021 | 20:53
Üniversiteler ne zaman açılacak? Orta okullar açılıyor mu? Başkan Erdoğan açıkladı! | Video 00:57
Üniversiteler ne zaman açılacak? Orta okullar açılıyor mu? Başkan Erdoğan açıkladı! | Video 31.05.2021 | 20:48
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 1 Haziran normalleşme kararlarını açıkladı | Video 03:27
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 1 Haziran normalleşme kararlarını açıkladı | Video 31.05.2021 | 20:34
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 1 Haziran yeni normalleşme süreci kararlarını açıkladı! 08:33
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 1 Haziran yeni normalleşme süreci kararlarını açıkladı! 31.05.2021 | 20:24
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan aşı açıklaması! | Video 01:16
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan aşı açıklaması! | Video 31.05.2021 | 20:26
Kabine toplantısı sonrası son dakika hibe desteği açıklaması! Türkiye, Milli gelire oranla en sağlam ekonomik destek sağlayan ülkeler arasında | Video 02:18
Kabine toplantısı sonrası son dakika hibe desteği açıklaması! Türkiye, Milli gelire oranla en sağlam ekonomik destek sağlayan ülkeler arasında | Video 31.05.2021 | 20:13
Son Dakika: Kabine toplantısı kararları açıklanıyor! Yasaklar ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Maske kararı çıktı mı? İşte canlı yayın | Video 02:50
Son Dakika: Kabine toplantısı kararları açıklanıyor! Yasaklar ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Maske kararı çıktı mı? İşte canlı yayın | Video 31.05.2021 | 20:13
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Süper Lig’de önümüzde sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz | Video 01:41
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Süper Lig’de önümüzde sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz | Video 31.05.2021 | 20:10
İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı! | Video 03:11
İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı! | Video 31.05.2021 | 19:27
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası normalleşme kararları açıklaması izle 04:10
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası normalleşme kararları açıklaması izle 31.05.2021 | 19:05
Piyasalar günü nasıl kapattı? | Video 00:48
Piyasalar günü nasıl kapattı? | Video 31.05.2021 | 18:52

Avrupa Birliği, Türkiye- Yunanistan sınırına dijital bariyer inşa etti. Detaylar A Haber'de...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA