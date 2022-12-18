Türkiye Yüzyılı Değerlerin Yüzyılı Programı! Başkan Erdoğan Mardin'de gençlerle buluştu | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de "Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.