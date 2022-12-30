Türkiye Yüzyılı hediyesi! SİPER füzesi 100 km'den hedefi vurdu | Video

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım heyecanlandırdı. Demir, hava savunma sistemi SİPER Ürün-1'in güdümlü test füzesiyle 100 km'yi aşan hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.