Video Haber "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi açıklanıyor! A Haber'e özel açıklamalar: Yeni bir eşiğin kapısındayız | Video

"Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi açıklanıyor! A Haber'e özel açıklamalar: Yeni bir eşiğin kapısındayız | Video

28.10.2022 | 13:36

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AK Parti vizyon belgesini açıklıyor. "Türkiye'nin Yüzyılı" markalaşacak. AK Parti'nin vizyon belgesinde ne var? A Haber tarihi günde salondaki heyecana ortak oluyor. Uzman isimler milletvekilleri canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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