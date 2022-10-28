"Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi açıklanıyor! A Haber'e özel açıklamalar: Yeni bir eşiğin kapısındayız | Video
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AK Parti vizyon belgesini açıklıyor. "Türkiye'nin Yüzyılı" markalaşacak. AK Parti'nin vizyon belgesinde ne var? A Haber tarihi günde salondaki heyecana ortak oluyor. Uzman isimler milletvekilleri canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.