"Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi açıklanıyor! A Haber'e özel açıklamalar: Yeni bir eşiğin kapısındayız | Video

AK Parti vizyon belgesini açıklıyor. "Türkiye'nin Yüzyılı" markalaşacak. AK Parti'nin vizyon belgesinde ne var? A Haber tarihi günde salondaki heyecana ortak oluyor. Uzman isimler milletvekilleri canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.