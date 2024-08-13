Video Haber Türkiye'den de hissedildi! Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
Türkiye'den de hissedildi! Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Türkiye'den de hissedildi! Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem

13.08.2024 | 09:34

Suriye'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'den de hissedildi. Suriye'de 23:56'da meydana gelen deprem Hatay'da hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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