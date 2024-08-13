Türkiye'den de hissedildi! Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Suriye'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'den de hissedildi. Suriye'de 23:56'da meydana gelen deprem Hatay'da hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.