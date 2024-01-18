Türkiye'den Irak, İran ve Pakistan'a sağduyu çağrısı | Video
Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak ve Pakistan topraklarına yönelik saldırılarıyla tırmanan gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı. Bakan Fidan, "Gerilimin azaltılması için üzerimize düşeni yaparız" açıklamasında bulundu.
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