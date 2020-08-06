Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği | Video

Türkiye, Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlama nedeniyle askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile tıbbi yardım malzemesi, ekipman ve arama- kurtarma ekibi gönderdi.

Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyan yardım uçağını gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay'nca hazırlanan yardım malzemeleri Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Malzemeler, A400 M tipi askeri kargo uçağı Koca Yusuf'a yüklendi. 10 AFAD, 21 UMKE, 3 Kızılay arama-kurtarma personeli ile 1 kurtarma aracı, 2 acil müdahale ünitesi, 3 barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzemelerin yer aldığı uçak, Lübnan için yola çıktı. Yardım malzemeleri arasında ayrıca 1000 koruyucu tulum, 100 koruyucu gözlük, 10 bin tıbbi maske, 20 bin pudrasız vinil eldiven ve 1152 kan torbası, 5 acil müdahale çadırı, 2 jeneratör, 6 masa, 10 sandalye, 20 uyku tulumu, 20 battaniye, 3 mazot bidonu, 16 katlanabilir sedye, 2 travma tahtası, 1 kombinasyon sedye, 5 UMKE çantası, 2 oksijen tüpü, 2 tedavi arabası, 2 cerrahi aspiratör, 20 plastik sandık yer alıyor.