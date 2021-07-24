Türkiye'den ve KKTC'den BMGK'ya Maraş açılımı tepkisi! | Video

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi ile çeşitli ülkelerin Maraş açılımı hakkındaki açıklamalarına ilişkin "Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyor ve bunlara ilişkin KKTC’nin verdiği cevapları tamamıyla paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan KKTC Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili olarak açıklama yayınladı. Açıklamada, "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür" denildi.