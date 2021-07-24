Türkiye'den ve KKTC'den BMGK'ya Maraş açılımı tepkisi! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:09
Türkiye'den ve KKTC'den BMGK'ya Maraş açılımı tepkisi! | Video 24.07.2021 | 00:31
00:35
02:06
00:49
22:37
01:31
Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ilk cuma namazı! | Video 23.07.2021 | 20:26
02:07
04:17
01:48
RTÜK'ten "Fondaş medya" açıklaması! | Video 23.07.2021 | 18:45
07:41
04:59
Son dakika: Başkan Erdoğan sel bölgesinde! | Video 23.07.2021 | 17:54
03:35
02:09
05:35
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama 23.07.2021 | 15:23
05:30
18:51
Başkan Erdoğan Rize'de: "1 yılda 500 konut, 50 köy evini yapacağız" | Video 23.07.2021 | 14:13
11:41
Başkan Erdoğan, Rize'de sel felaketi yaşayan halkı dinledi | Video 23.07.2021 | 13:52
01:29
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan selin vurduğu Rize'nin Güneysu ilçesine geldi 23.07.2021 | 12:49
02:06
Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın | Video 23.07.2021 | 00:57
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi ile çeşitli ülkelerin Maraş açılımı hakkındaki açıklamalarına ilişkin "Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyor ve bunlara ilişkin KKTC’nin verdiği cevapları tamamıyla paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan KKTC Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili olarak açıklama yayınladı. Açıklamada, "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür" denildi.