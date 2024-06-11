Türkiye'nin 2. uzay yolculuğu tamamlandı! Cihangir Atasever: "Heyecanla bekledim" | Video

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ikinci Türk Astronot Cihangir Atasever ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır, Atasever'in vücuduna takılmış deney setleriyle 7 farklı deneyi icra ettiğini belirterek, "Deneylerin kapsamının genişletilmesine imkan tanındı. Ülkemizin uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacağız." dedi. Cihangir Atasever ise Haziran 2023'ten itibaren hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "Başvuruların başlayacağı zamanı heyecanla beklemiştim. 8 Haziran'da uçuşumuzu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.