Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin önü çiçeklerle donatıldı | Video
Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından hayatını kaybedenler için Azerbaycan'daki Bakü Büyükelçiliği'nin önü çiçeklerle donatıldı.
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