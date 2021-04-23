Türkiye’nin çocukları Esra Erol’da buluştu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:18
00:18
Ünlü oyuncu Aslı Enver'den 23 Nisan'a özel paylaşım! | Video 23.04.2021 | 21:35
02:39
Türkiye’nin çocukları Esra Erol’da buluştu | Video 23.04.2021 | 21:29
00:23
01:55
02:27
00:25
Cem Yılmaz'a doğum gününde oğlundan sürpriz | Video 23.04.2021 | 20:08
00:32
Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı | Video 23.04.2021 | 19:57
00:37
06:04
10:06
00:52
Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü | Video 23.04.2021 | 17:27
02:43
02:11
01:52
THY'den 23 Nisan'a özel reklam filmi | Video 23.04.2021 | 16:38
01:52
THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 23.04.2021 | 16:39
01:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken '23 Nisan' paylaşımı 23.04.2021 | 16:18
05:37
Yavuz Donat | 23 Nisan 23.04.2021 | 15:45
09:43
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Esra Erol sosyal medya sayfasından bir paylaşımda bulunarak çocuklardan şiir okudukları, 23 Nisan şarkıları söyledikleri görüntüler istedi. Başarılı programcı Esra Erol’un yaptığı bu çağrıya rekor bir katılım geldi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce çocuk video gönderdi.