Türkiye’nin çocukları Esra Erol’da buluştu | Video

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Esra Erol sosyal medya sayfasından bir paylaşımda bulunarak çocuklardan şiir okudukları, 23 Nisan şarkıları söyledikleri görüntüler istedi. Başarılı programcı Esra Erol’un yaptığı bu çağrıya rekor bir katılım geldi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce çocuk video gönderdi.