Video Haber Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açılıyor! | Video

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açılıyor! | Video

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açılıyor! | Video
20.02.2020 | 15:30

Türkiye'de kültür ve eğitim alanında çok önemli bir eser bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Özellikleriyle kendisine hayran bırakan kütüphane Türkiye'nin en büyük kütüphanesi özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyon basılı kaynak bulunuyor. 125 bin metrekare kapalı alana sahip olan devasa kütüphanede 100 farklı ülkeden kitap bulunuyor.

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