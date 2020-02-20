Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açılıyor! | Video
Türkiye'de kültür ve eğitim alanında çok önemli bir eser bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Özellikleriyle kendisine hayran bırakan kütüphane Türkiye'nin en büyük kütüphanesi özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyon basılı kaynak bulunuyor. 125 bin metrekare kapalı alana sahip olan devasa kütüphanede 100 farklı ülkeden kitap bulunuyor.
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