Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açılıyor! | Video

Türkiye'de kültür ve eğitim alanında çok önemli bir eser bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Özellikleriyle kendisine hayran bırakan kütüphane Türkiye'nin en büyük kütüphanesi özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyon basılı kaynak bulunuyor. 125 bin metrekare kapalı alana sahip olan devasa kütüphanede 100 farklı ülkeden kitap bulunuyor.