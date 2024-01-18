Video Haber Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna saatler kaldı
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna saatler kaldı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna saatler kaldı

18.01.2024 | 23:32

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında yapılan açıklamada, "Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı” denildi.

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