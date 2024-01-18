Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna saatler kaldı
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında yapılan açıklamada, "Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı” denildi.
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