Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni son testlerine başladı! İşte yerli elektrikli trenin özellikleri...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:01
00:23
01:29
01:21
37:57
01:20
Son dakika: Edirne'de sağanak sonrası su baskınları meydana geldi! | Video 02.07.2021 | 22:12
01:27
Başkan Erdoğan: Gençler üzerinde yaptığımız yatırımlar ortadadır | Video 02.07.2021 | 21:43
02:39
Başkan Erdoğan'dan 'Turkovac' açıklaması | Video 02.07.2021 | 21:27
01:34
07:10
01:47
00:09
Sosyal medya tepki çeken görüntü! Apar topar paylaşımını sildi | Video 02.07.2021 | 19:36
02:18
25:52
Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar | Video 02.07.2021 | 18:42
02:42
03:19
34:55
Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 02.07.2021 | 16:26
02:03
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikası devletin malıdır 02.07.2021 | 15:39
03:16
Engin Ardıç | Artagan çıktı 02.07.2021 | 15:07
04:19
Mahmut Övür | FETÖ’nün Rus muhalif Navalny planı 02.07.2021 | 15:01
Milli elektrikli tren seti üretimi kapsamında saatte 160 kilometre hıza uygun prototipin montajı tamamlanarak testlerine başlandı. Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapının ve yetkinliğin kullanılarak söz konusu tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.