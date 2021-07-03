Video Haber Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni son testlerine başladı! İşte yerli elektrikli trenin özellikleri...

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni son testlerine başladı! İşte yerli elektrikli trenin özellikleri...

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni son testlerine başladı! İşte yerli elektrikli trenin özellikleri...
03.07.2021 | 11:23

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Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni son testlerine başladı! İşte yerli elektrikli trenin özellikleri... 04:01
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Milli elektrikli tren seti üretimi kapsamında saatte 160 kilometre hıza uygun prototipin montajı tamamlanarak testlerine başlandı. Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapının ve yetkinliğin kullanılarak söz konusu tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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