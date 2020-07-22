Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunanları panikletti! NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? | Video

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis adasının güneyi ve doğusunda NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusunu panikletti. Haberin ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek acil olarak ülkesine döndü. Peki, NAVTEX nedir? NAVTEX denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.