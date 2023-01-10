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OTOMATİK OYNAT
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Türkiye’nin Otomobili Amerika’da gönülleri fethetti 10.01.2023 | 18:52
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Mehmet Barlas | Washington Post'un Erdoğan korkusu 10.01.2023 | 15:48
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Mahmut Övür | HDP'nin 'masa operasyonu' 10.01.2023 | 15:12
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Uşak'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 120 kişi gözaltında | Video 10.01.2023 | 08:44
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Başkan Erdoğan açıkladı: EYT düzenlemesi yakında Meclis'te | Video 09.01.2023 | 20:46
03:18
Hastanede maske takmak istemeyen hasta zor anlar yaşattı | Video 09.01.2023 | 20:17
02:28
Başkan Erdoğan: Otoyol- Köprü geçişlerinde artış olmayacak | Video 09.01.2023 | 19:56
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Buzlanma ve sis kaynaklı 3 ayrı kaza gerçekleşti: 4 yaralı | Video 09.01.2023 | 18:18
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Melih Altınok | Akşener 15 Temmuz'da sepet yapmış 09.01.2023 | 16:35
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Mehmet Barlas | 6'lı masanın HDP'li aday taktiği 09.01.2023 | 16:27
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Son Dakika: Bakan Kirişçi'den et fiyatları açıklaması | Video 09.01.2023 | 15:23
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Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'e damga vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin otomobili Amerika'da gönülleri fethetti" dedi.