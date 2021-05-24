Türkiye'ye kurulan yeni tuzak ne? Biden neden muhalefeti işaret etti? Uyuyan hücreler nasıl çalışıyor?
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Türkgün Ankara temsilcisi Kadir Yıldız ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, canlı yayında; ABD Başkanı Joe Biden'ın planı ve Türkiye'ye kurulan yeni kalleş tuzağın detayları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.