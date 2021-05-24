Video Haber Türkiye'ye kurulan yeni tuzak ne? Biden neden muhalefeti işaret etti? Uyuyan hücreler nasıl çalışıyor?

Türkiye'ye kurulan yeni tuzak ne? Biden neden muhalefeti işaret etti? Uyuyan hücreler nasıl çalışıyor?

Türkiye'ye kurulan yeni tuzak ne? Biden neden muhalefeti işaret etti? Uyuyan hücreler nasıl çalışıyor?
24.05.2021 | 10:52

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Türkgün Ankara temsilcisi Kadir Yıldız ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, canlı yayında; ABD Başkanı Joe Biden'ın planı ve Türkiye'ye kurulan yeni kalleş tuzağın detayları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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