Video Haber Türkiye'yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! 'Buralarda büyük deprem olmayacak' | Video
Türkiye'yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! 'Buralarda büyük deprem olmayacak' | Video

Türkiye'yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! 'Buralarda büyük deprem olmayacak' | Video

27.02.2023 | 12:32

11 ili etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay depremleri 13,5 milyon vatadaşı etkilerken, asrın en yıkıcı deprem felaketi olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber diri fay hatları ve deprem uzman yorumları Türkiye'de gündemdeki sıcaklığını artırdı. Deprem Uzmanı Prof.Dr. Bülent Oruç, Şubat ayında gerçekleşen depremleri ve Türkiye'de deprem riskli olan şehirleri yorumlarken dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellikle bir bölgeyi işaret eden Oruç "Buralarda yüksek büyüklükte deprem olmayacak" açıklamasında bulundu.

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