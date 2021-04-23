Turkuvaz Medya'nın yepyeni projesi Fikriyat Çocuk yayın hayatına başladı! | Video

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital ailesinin en küçük üyesi Fikriyat Çocuk, yayın hayatına "merhaba" dedi. Çok özel içeriklerin, milli değerlerimizle zenginleştirilerek, dijital platformun en eğlenceli imkânları ile çocuklara sunulacağı Fikriyat Çocuk internet sitesine www.fikriyatcocuk.com adresinden ulaşılabilecek.