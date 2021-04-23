Turkuvaz Medya'nın yepyeni projesi Fikriyat Çocuk yayın hayatına başladı! | Video
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Cem Yılmaz'a doğum gününde oğlundan sürpriz | Video 23.04.2021 | 20:08
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Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı | Video 23.04.2021 | 19:57
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Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü | Video 23.04.2021 | 17:27
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THY'den 23 Nisan'a özel reklam filmi | Video 23.04.2021 | 16:38
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THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 23.04.2021 | 16:39
01:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken '23 Nisan' paylaşımı 23.04.2021 | 16:18
05:37
Yavuz Donat | 23 Nisan 23.04.2021 | 15:45
09:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti 23.04.2021 | 14:49
14:25
TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar... 23.04.2021 | 14:24
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Operasyon başlatıldı. Thodex'le irtibatlı 62 kişi yakalandı | Video 23.04.2021 | 11:47
01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı 23.04.2021 | 11:15
01:24
Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu 23.04.2021 | 10:15
09:10
Nihat Hatipoğlu | Anneler cennetin kapısıdır 23.04.2021 | 10:07
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital ailesinin en küçük üyesi Fikriyat Çocuk, yayın hayatına "merhaba" dedi. Çok özel içeriklerin, milli değerlerimizle zenginleştirilerek, dijital platformun en eğlenceli imkânları ile çocuklara sunulacağı Fikriyat Çocuk internet sitesine www.fikriyatcocuk.com adresinden ulaşılabilecek.