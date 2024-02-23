TUSAŞ, KAAN’ın ilk uçuşundan yeni görüntüler paylaştı
TUSAŞ, Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuş denemesine ait yeni görüntüler paylaştı.
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