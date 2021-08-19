Tüyleri diken diken eden paylaşım | Video
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Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici yürekleri ağza getiren Manavgat yangınını anlattı. Tüyleri diken diken eden video da yaşanan felaket gözler önüne serilirken Dikici’nin “35 yıldır beraber yaşadığın orman gözlerinin önünde yok olmaya başlıyor. Bunu bir şekilde engellemen lazım” sözleri izleyenlerin tüylerini diken diken etti.