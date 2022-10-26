Video Haber Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı A Haber’de olaylı İSKİ açılışını anlattı | Video
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı A Haber’de olaylı İSKİ açılışını anlattı | Video

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı A Haber’de olaylı İSKİ açılışını anlattı | Video

26.10.2022 | 22:51

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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edince, CHP'liler tarafından saldırıya maruz kalmıştı. Yazıcı yaşanan gerginlik hakkında A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, “Erdoğan'ın adını duyunca ağza alınmayacak hakaretler ettiler. Siyasette çok şey gördüm ama bunu ilk defa yaşadım. Bardağı taşıran son damla Erdoğan'a teşekkür etmemdi” ifadelerini kullandı.

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