Video Haber Tuzla TEM’de bir otomobil alev alev yandı | Video
Tuzla TEM’de bir otomobil alev alev yandı | Video

Tuzla TEM’de bir otomobil alev alev yandı | Video

16.01.2023 | 23:22

Tuzla'da bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale geldi.

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