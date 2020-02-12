Video Haber Tuzlanmayan yollar buz pistine döndü! Karda kayan belediye otobüsü 2 araca çarptı | Video

Tuzlanmayan yollar buz pistine döndü! Karda kayan belediye otobüsü 2 araca çarptı | Video

Tuzlanmayan yollar buz pistine döndü! Karda kayan belediye otobüsü 2 araca çarptı | Video
12.02.2020 | 15:00

Ankara'da yollar tuzlanmadığı için buz pistine döndü. Kar yağışı başkentte bilindik görüntüler oluşturdu. Kazalar peş peşe geldi, vatandaşlar isyan etti.

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