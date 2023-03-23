Twitter'dan siyasi sansür! Yavuz Ağıralioğlu gündem listesinden neden kaldırıldı? | Video
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi sonrası zehir zemberek sözlerle CHP ile HDP arasındaki işbirliğine tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağız." ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, bu sözlerinin ardından sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Ancak Twitter, Ağıralioğlu'nun gündemde olmasını sansürleyerek gündemdeki konular listesinden kaldırdı.Ağıralioğlu, bu sözleri sonrası Twitter'da en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yerleşti. Yavuz Ağıralioğlu hakkında yaklaşık 1 saat içinde yaklaşık 60 bin tweet atıldı..
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