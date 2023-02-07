Video Haber Üç Bakan Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi | Video
Üç Bakan Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi | Video

Üç Bakan Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi | Video

07.02.2023 | 20:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremin etkilediği Hatay merkezdeki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi.

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